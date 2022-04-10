У звільнених від російських окупантів населених пунктах Бучанського, Вишгородського та Броварського районів українські сили оборони продовжують зачистку та розмінування території.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк. За його словами, розчистка Житомирської траси та зведення тимчасових насипних мостів через річку Ірпінь ще тривають.

Але в районі села Романівка міст вже майже готовий. Його звели за шість днів. Водночас Олександр Павлюк пояснив, що для зведення насипного мосту біля села Стоянка потрібно більше часу, але роботи обіцяють закінчити вже незабаром.

Токож, за словами голови ОВА, продовжується демонтаж знищеного російськими загарбниками мосту на Житомирській трасі.

2 квітня українські військові звільнили всю Київську область від російських окупантів. Але місцеве населення просять ще не повертатися додому, оскільки наразі звільнені території ще розміновують.

Тому заради власної безпеки з поверненням просять ще зачекати і стежити за офіційними заявами влади.

Читайте Під Києвом між селами Мила і Мрія російські військові розстріляли 10 автомобілів з людьми

Фото: Укравтодор