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Під Києвом між селами Мила і Мрія російські військові розстріляли 10 автомобілів з людьми

Юля Захарченко редакторка стрічки
Під Києвом між селами Мила і Мрія російські військові розстріляли 10 автомобілів з людьми

Російські війська розстріляли близько 10 автомобілів з мирними жителями між селами Мила та Мрія під Києвом. У населеному пункті Бузова, розташованому біля Бучі, знайшли братську могилу з цивільним населенням.

Очільник Дмитрівської територіальної громади Тарас Дідич наголосив, що частина сіл перебували у тимчасовій окупації. На території громади були гарячі точки, де загинуло багато місцевих жителів.

– У громаді 14 сіл – частина із них була під окупацією. Зараз ми повертаємося до життя, але мали під час окупації свої “гарячі” місця, загинуло багато цивільних осіб. Це траса Київ-Житомир, особливо між селом Мила та Мрія, де було розстріляно близько десяток автомобілів з людьми. Також біля заправки в Бузовій ми сьогодні знайшли в ямі ще “двохсотих”, цивільних людей. Були факти розстрілу, коли прямим попаданням у квартиру загинула людина, – зазначив він.

Тарас Дідич розповів, що деяким людям вдалося вижити – залишились живі свідки злочинів російських солдатів.

– Були й факти дивовижного виживання. Наш житель Дмитрівки їхав, БПМ (бойова машина піхоти, – Ред.) розстріляла його автівку. До того, стріляли та чекали, щоб машина загорілася. Він зміг виповзти з неї та дістатися до амбулаторії. Вийняли кулю. Після цього він через три дні приїхав на роботу, працював на екскаваторі, відновлював водопостачання у селі, – зазначив глава Дмитрівської територіальної громади.

Зараз населені пункти на території громади повертаються до життя. Комунальні служби намагаються відновити постачання газу та електрики, прибирають завали та руїни, зазначив Тарас Дідич.

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Фото: ДСНС

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