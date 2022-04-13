Депутат від Вільної демократичної партії Маркус Фабер заявив на своїй сторінці у Facebook, що парламент Німеччини підтримав постачання Україні важкої військової техніки.

– Німеччина тепер швидко постачатиме в Україну важку техніку. Я радий, що нам із парламентської групи ВДП у Бундестазі вдалося переконати в цьому наших партнерів щодо коаліції, – написав він у середу, 13 квітня.

Німецький депутат наголосив, що швидкість та логістика поставок можуть стати “непростим завданням”.