Депутат от Свободной демократической партии Маркус Фабер заявил на своей странице в Facebook, что парламент Германии поддержал поставки Украине тяжелой военной техники.

– Германия теперь будет быстро поставлять в Украину тяжелую технику. Я рад, что нам из парламентской группы СвДП в Бундестаге удалось убедить в этом наших партнеров по коалиции, – написал он в среду, 13 апреля.

Немецкий депутат подчеркнул, что скорость и логистика поставок могут стать “непростой задачей”.