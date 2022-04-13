Депутат от Свободной демократической партии Маркус Фабер заявил на своей странице в Facebook, что парламент Германии поддержал поставки Украине тяжелой военной техники.
– Германия теперь будет быстро поставлять в Украину тяжелую технику. Я рад, что нам из парламентской группы СвДП в Бундестаге удалось убедить в этом наших партнеров по коалиции, – написал он в среду, 13 апреля.
Немецкий депутат подчеркнул, что скорость и логистика поставок могут стать “непростой задачей”.
– Однако мы, наконец-то, начинаем. Украинцам нужна наша материальная помощь для защиты своей республики от диктатуры по соседству. Как и многие демократии по всему миру, мы даем им ее, – сообщил он.