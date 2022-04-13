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Факты / Мир

Украина получит тяжелое оружие от Германии: Бундестаг принял решение

Анастасия Гевко редактор ленты
Украина получит тяжелое оружие от Германии: Бундестаг принял решение

Депутат от Свободной демократической партии Маркус Фабер заявил на своей странице в Facebook, что парламент Германии поддержал поставки Украине тяжелой военной техники.

– Германия теперь будет быстро поставлять в Украину тяжелую технику. Я рад, что нам из парламентской группы СвДП в Бундестаге удалось убедить в этом наших партнеров по коалиции, – написал он в среду, 13 апреля.

Немецкий депутат подчеркнул, что скорость и логистика поставок могут стать “непростой задачей”.

– Однако мы, наконец-то, начинаем. Украинцам нужна наша материальная помощь для защиты своей республики от диктатуры по соседству. Как и многие демократии по всему миру, мы даем им ее, – сообщил он.

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