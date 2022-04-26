Їхній план А, В і С: окупанти робитимуть ставку на парад у Маріуполі

Найгарячішими напрямками війни Росії проти України будуть Донецька і Луганська області. Ключове завдання російських окупантів – спробувати оточити до 9 травня українські війська.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. За його словами, ключові події цього етапу війни будуть зосереджені на напрямках Ізюм – Слов’янськ, Ізюм – Краматорськ, Попасна, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ.

Водночас Вадим Денисенко пояснив, що у разі поразки Кремль робитиме ставку на парад у Маріуполі, щоб “продати” росіянам хоча б якусь перемогу.

– На мою думку, вони робитимуть ставку на парад у Маріуполі. Окупанти намагатимуться робити якусь трансляцію в Маріуполі і демонструвати там щось. Це поки що їхній план А, В і С, – пояснив він.

Вадим Денисенко також додав, що з огляду на ситуацію, плани окупантів провести бутафорний референдум і створити так звану Херсонську народну республіку провалюються через спротив українців.

Днями радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вже також повідомляв, що російські загарбники планують 9 травня провести парад з українськими полоненими на окупованих територіях Донецька та Маріуполя.