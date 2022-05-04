Вибухи чутно у Дніпрі, Запоріжжі та Черкасах

У Дніпрі та області лунають сильні вибухи. Про це повідомляє міський голова Дніпра Борис Філатов.

Уточнюється, що обстріл ведеться прямо по центру Дніпра.

– Дуже сильні вибухи! Всі в укриття!, – йдеться у повідомленнях.

Крім того, чутно вибухи у Запоріжжі та Черкасах.

– Черкащани, без паніки! Працює ППО. Залишайтеся в укриттях. Жодних фото і відео! Слідкуйте за офіційними повідомленнями, – повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 травня, місцеві жителі та ЗМІ повідомляли про вибухи у Миколаєві. А вечері 3 травня у Вінниці пролунало два потужні вибухи. Крім того, 3 травня декілька російських ракет влучили в об’єкти на Львівщині та Закарпатті, а над низкою українських областей пролітали ворожі ракети, які вдалось збити ППО Збройних сил.