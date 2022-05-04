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У Миколаєві чути вибухи: жителів закликають залишатися в укриттях

Юля Захарченко редакторка стрічки
У Миколаєві чути вибухи: жителів закликають залишатися в укриттях

Місцеві жителі та ЗМІ повідомляють про вибухи у Миколаєві. Людей закликають залишатися в укриттях або бомбосховищах.

За неофіційною інформацією, російські війська запустили крилату ракету по інфраструктурі міста. У ЗМІ пишуть, що її не вдалося збити ППО.

Наразі немає офіційного підтвердження щодо можливих постраждалих або руйнувань внаслідок ракетного авіаудару Росії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 70 днів. Російська Федерація вдарила по українських містах ракетами вранці 24 лютого.

Російські військовослужбовці вбивають мирних жителів України та руйнують місцеву інфраструктуру. Наразі немає точної кількості загиблих, проте ООН повідомляє про 3 153 вбитих мирних жителів. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Фото: Pixabay

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