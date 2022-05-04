Увечері 3 травня над низкою українських областей пролітали ворожі ракети, які вдалось збити ППО Збройних сил, хоча декілька російських ракет снарядів влучили в об’єкти на Львівщині та Закарпатті.

Інформацію про це підтвердили мер Андрій Садовий та голови Львівської ОВА Максим Козицький і Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Львів

За словами мера Львова, у деяких частинах міста спостерігаються перебої з електропостачанням.

Згодом мер Садовий повідомив, що внаслідок ракетного удару пошкоджено дві електропідстанції, а в частині міста немає електроенергії.

Максим Козицький уточнив, що обстрілами ворога було пошкоджено три електропідстанції. Наразі проводяться роботи з відновлення електропостачання.

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За словами Андрія Садового, ракетний обстріл також знеструмив дві насосні станції.

– Відновлюємо водопостачання через альтернативні джерела електроенергії, – написав він.

Вінниця

Інформацію щодо Вінниці підтвердив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

– Два хлопки, які чули вінничани – це спрацювало наше ППО. Уламки збитих ракет шукають, – написав він.

Сергій Борзов також закликав не коментувати непідтверджену інформацію та не розміщувати фото та відео вибухів.

За даними радника голови МВС України Антона Геращенка, засоби ППО збили російські крилаті ракети на підльоті до Києва та Вінниці.

Миколаїв

Також миколаївські видання повідомляють про кілька вибухів у Миколаєві та області.

Подробиць з Миколаєва не повідомляється.

Закарпаття

Глава Закарпатської ОВА Віктор Микита повідомив, що ворожа ракета пошкодила інфраструктурний об’єкт у гірському районі області.

– Приліт ракети в інфраструктурний об’єкт у гірському районі Закарпаття. На місці працюють служби, уточнюємо інформацію про пошкодження та можливі жертви, – написав він.

Повітряна тривога по всій Україні

Перед цим повітряну тривогу було оголошено практично у всіх областях України (крім Донецької та Херсонської областей). Місцеві ЗМІ повідомляли про вибухи у Києві, Дніпрі, Одесі, Вінниці, Долинській, Кропивницькому та інших містах.

Наслідки обстрілів у Львові

Водночас представники Укрзалізниці повідомили, що ворожі обстріли зачепили залізничні підстанції, в результаті чого були змінені графіки прибуття низки поїздів.

– У зв’язку з ворожими обстрілами залізничних підстанцій, низка поїздів Укрзалізниці прямуватиме із затримкою, – йдеться у повідомленні.

Там додали, що будуть затримані поїзди на під’їзді до Львова.

– Інформація оновлюється, слідкуйте за офіційними повідомленнями та не полишайте сховищ під час сигналу тривоги, – йдеться у повідомленні.

У свою чергу група NetBlocks, яка відстежує мережеві збої та відключення, підтвердила, що внаслідок обстрілу фіксуються перебої з інтернетом.

– Підтверджено: У Львові, на заході України, зареєстровані перебої з інтернетом на тлі повідомлень про вибухи та відключення електроенергії після російського ракетного удару, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дані мережі в реальному часі показують, що зв’язок впав до 87% попереднього рівня.

Джерела: Максим Козицький, Netblocks, Сергій Борзов, Андрій Садовий, Віктор Микита

Фото: Максим Козицький