Станом на четвер, 5 травня, у бомбосховищах металургійного заводу Азовсталь у Маріуполі (Донецька область) перебувають до 200 мирних людей.

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону генеральний директор Азовсталі Енвер Цкітішвілі.

Він зазначив, що ще до початку повномасштабного вторгнення російських військ (коли в ЗМІ публікували інформацію, що це може статися) у бомбосховища Азовсталі почали завозити воду та продукти (індивідуальні сухпайки).

– Ми не розуміли, якою буде ця війна та які будуть колосальні руйнування. Але ми розуміли, що можемо прийняти людей не лише з комбінату Азовсталь, але й з міста… Тому ми зробили оголошення, що у випадку початку бойових дій усіх людей без винятку, хто прийде, ми будемо приймати, – заявив Цкітішвілі.

Він уточнив, що на Азовсталі є 36 бомбосховищ, які розраховані на понад 12 тис. людей.

За даними Цкітішвілі, зараз в укриттях на зруйнованому ворожими обстрілами підприємстві перебувають від 150 до 200 цивільних, зокрема й діти.

– Зараз на комбінаті Азовсталь знаходяться від 150 до 200 цивільних. Точну цифру, на жаль, ніхто не назве, тому що зв’язок буває дуже рідко. З цих людей понад 10 осіб – це діти. Там знаходиться батальйон Азов, який утримує територію комбінату Азовсталь і до сьогодні утримує Маріуполь під владою України… Такого рівня боїв, які витримує Азов, з такою концентрацією артилерійської підготовки, авіаційних ударів, мінометних ударів не було за всю історію Другої світової війни, – наголосив Цкітішвілі.

Він також розповів, що російські загарбники влаштовують допити громадян, які працювали на Азовсталі. Окупантів, зокрема, цікавлять комунікації та розташування бомбосховищ.

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Як відомо, 3 травня російські загарбники розпочали потужний штурм заводу Азовсталь – із залученням бронетехніки, танків, піхоти та зі спробами висадки десанту з катерів. Штурму передували авіаудари по підприємству, внаслідок яких загинули та зазнали поранень мирні люди, які переховуються в укриттях.

Сьогодні радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що українським військовим вдалося відтіснити сили РФ з території Азовсталі. Однак цю заяву вже спростував заступник командира полку Азов Святослав Паламар. За його словами, важкі бої на території заводу тривають.

Протягом 1-2 травня відбувалася евакуація мирних людей з Азовсталі за підтримки ООН та Червоного Хреста. 3 травня автобуси з евакуйованими українцями доїхали до Запоріжжя. Загалом вдалося евакуювати 156 мирних людей, серед яких близько 20 дітей.

Фото: Маріупольська міська рада