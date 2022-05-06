ЗСУ підбили російський корабель Адмірал Макаров українськими ракетами Нептун. Про це повідомив депутат Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

За інформацією одеського видання Думская, біля острова Зміїного горить російський корабель проєкту 11356Р типу Буревісник. Над цим районом зараз кружляє авіація агресора, а на допомогу вийшли рятувальні човни з тимчасово окупованого Криму.

Що стало причиною вогняної ситуації на одному з трьох фрегатів чорноморського флоту Росії – невідомо. Але за попередньою інформацією, корабель був уражений українською ПКР Нептун.

Інформація про вибух на фрегаті з’явилася в соцмережах ще ввечері, 5 травня.

Фрегат Адмірал Макаров – багатоцільовий ракетний корабель дальньої морської зони, що перебував на озброєнні Чорноморського флоту Росії. Урочистий спуск на воду відбувся 2 вересня 2015 року в Калінінграді.

У світлі останніх подій вельми символічним представляється назва фрегата на честь Адмірала Макарова. Того самого віце-адмірала Макарова Степана Йосиповича, який був і винахідником мінного транспорту, і розробником теорії непотоплюваності, і піонером використання криголамів.

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Навіть розробив російську семафорну абетку. Але в 1904 році загинув під час російсько-японської війни. Як і його тезка-фрегат – під час російсько-української, майже 120 років потому.

Яким “крутим і непереможним” був фрегат Адмірал Макаров барвисто розписав свого часу його командир – капітан другого рангу Григорій Брєєв. Свою розповідь він так і назвав “Фрегат з можливостями крейсера…”.

За словами Брєєва, такі кораблі довго біля стінки не стоять. Тому що:

дальність дії бортового озброєння більше, ніж у кораблів попередніх поколінь, а бойові можливості ширше;

за багатьма параметрами перевершує великі надводні кораблі країн НАТО в Чорноморському регіоні;

може наносити удари по кораблях і береговим цілям, шукати підводні човни за допомогою гвинтокрила та бортової апаратури, стежити за ними і атакувати торпедами.

Як розповів капітан, головне ударне озброєння корабля – універсальні пускові установки на вісім крилатих ракет Калібр і Онікс. Перші здатні вражати морські цілі на дистанції 400 км, а сухопутні – на 2 000 км.

Надзвукові Онікси доставляють до мети 300-кілограмову боєголовку і перехопити ракету, що летить на швидкості 2,6 Маха практично неможливо.

Що стосується протиповітряної оборони фрегата, то вона організована в кілька ешелонів. На далеких підступах загрозу нейтралізують зенітні ракети комплексу Штиль-М, ближні цілі збивають шестиствольні автоматичні гармати АК-630м.

На полубаці встановлена 100-міліметрове знаряддя АК-190 з дальністю стрільби до 21 км. Для боротьби з підводними човнами корабель оснащений 12-стовбуровим реактивним бомбометом і чотирма торпедними апаратами, здатними стріляти високоточними боєприпасами останнього покоління.

Сумарна потужність енергетичної установки 56 тис. к.с. Цього вистачає, щоб розігнати корабель водотоннажністю в чотири тисячі тонн до 55 км/г і забезпечити дальність плавання на більш ніж 9 тис. км. До речі, за час служби Адмірал Макаров вже пройшов майже 190 тис. км.

– Моряки нового фрегата відрізняються високою злагодженістю у вирішенні завдань. А значить, Андріївський прапор вони демонструватимуть гідно, – з гордістю зазначив заступник командира з’єднання капітан першого рангу Сергій Радаускас.

… Нам же залишається додати тільки одне: так, дійсно гарний був кораблик. Але всі його принади не допомогли йому ухилитися від удару українського Нептуна і піти вслід за крейсером Москва. Тобто ключове слово у всій цій “славній” історії фрегата Адмірал Макаров – слово “був”.

Джерело: по матеріалах ЗМІ

Фото: Вікіпедія