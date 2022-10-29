Октябрь, 29 в 12:13

В результате утренних взрывов во временно оккупированном Севастополе могут быть повреждены несколько кораблей Черноморского флота РФ.

По предварительным данным, среди них может быть фрегат Адмирал Макаров, который стал флагманом после потери россиянами крейсера Москва.

Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Он подчеркнул, что информация требует дополнительной проверки.

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Фрегат Адмирал Макаров — многоцелевой ракетный корабль дальней морской зоны, состоявший на вооружении Черноморского флота России. Торжественный спуск на воду состоялся 2 сентября 2015 года в Калининграде.

В свете последних событий весьма символичным представляется название фрегата в честь Адмирала Макарова. Того самого вице-адмирала Макарова Степана Осиповича, который был и изобретателем минного транспорта, и разработчиком теории непотопляемости, и пионером использования ледоколов.

Даже разработал русскую семафорную азбуку. Но в 1904 году погиб во время российско-японской войны. Как и его тезка-фрегат – во время российско-украинской, почти 120 лет спустя.

Каким “крутым и непобедимым” был фрегат Адмирал Макаров красочно расписал в свое время его командир – капитан второго ранга Григорий Бреев. Свое повествование он так и назвал “Фрегат с возможностями крейсера…”.

По словам Бреева, такие корабли долго у стенки не стоят. Потому что:

дальность действия бортового вооружения больше, чем у кораблей предыдущих поколений, а боевые возможности шире;

по многим параметрам превосходит крупные надводные корабли стран НАТО в Черноморском регионе;

может наносить удары по кораблям и береговым целям, искать подлодки с помощью вертолета и бортовой аппаратуры, следить за ними и атаковать торпедами.

Как рассказал капитан, главное ударное вооружение корабля — универсальные пусковые установки на восемь крылатых ракет Калибр и Оникс. Первые способны поражать морские цели на дистанции 400 км, а сухопутные — на 2 000 км.

Сверхзвуковые Ониксы доставляют к цели 300-килограммовую боеголовку, и перехватить ракету, летящую на скорости 2,6 Маха, практически невозможно.

Что касается противовоздушной обороны фрегата, то она организована в несколько эшелонов. На дальних подступах угрозу нейтрализуют зенитные ракеты комплекса Штиль-М, ближние цели сбивают шестиствольные автоматические пушки АК-630М.

На полубаке установлена 100-миллиметровое орудие АК-190 с дальностью стрельбы до 21 км. Для борьбы с подводными лодками корабль оснащен 12-ствольным реактивным бомбометом и четырьмя торпедными аппаратами, способными стрелять высокоточными боеприпасами последнего поколения.

Суммарная мощность энергетической установки 56 тыс. л. с. Этого хватает, чтобы разогнать корабль водоизмещением в четыре тысячи тонн до 55 км/ч и обеспечить дальность плавания на более чем 9 тыс. км. Кстати, за время службы Адмирал Макаров уже прошел почти 190 тыс. км.

Источник: по материалам СМИ

Фото: Википедия