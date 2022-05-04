Кінцевою метою України у війні з Росією є відновлення територіальної цілісності, включаючи анексований у 2014 році півострів Крим.

Про це в інтерв’ю The Wall Street Journal 3 травня заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на саміті Ради генеральних директорів у Лондоні.

– Ми сподіваємося, що Крим буде частиною України… В результаті буде відновлено територіальну цілісність України, – сказав він, описуючи те, що вважає перемогою у війні.

Зеленський додав, що він не збирається відступати, і перемога буде Україною.

Володимир Зеленський представив поетапний план щодо того, як має відбутися перемога. Першим етапом він вважає заборону російського наступу, коли вже на другому етапі відбуватиметься повернення території. На третьому етапі передбачається відновлення територіальної цілісності за допомогою слів та дипломатії, а не зброї, вважає президент Зеленський.

Він наголосив, що армія України вже успішно просувається на деяких територіях.

Раніше Володимир Зеленський говорив, що на відновлення України знадобиться близько $600 млрд. Отже, вважає президент, Росії доведеться виплачувати репарації.