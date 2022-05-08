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Факти / Україна

Ворожі авіаудари по Луганщині знеструмили Лисичанськ та Сєвєродонецьк

Валентина Летяк редакторка стрічки
Електроенергія

По Лисичанську Луганської області вранці 8 травня російські загарбники завдали чергового авіаудару, ворог застосував також артилерію.

Внаслідок обстрілів знеструмлено сам Лисичанськ, а потім світло зникло і в Сєвєродонецьку, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

Про руйнування житлових будинків він пообіцяв повідомити окремо, наразі відомо, що зруйновано об’єкти критичної інфраструктури – обірвані лінії електропередачі напругою 200 кВ.

За його словами, аварійні бригади вирушать на місце для усунення ушкоджень, коли дозволятиме безпекова ситуація.

РФ також завдала авіаудару по школі у Білогорівці Луганської області. Відомо, що зараз близько 60 мирних жителів знаходяться під завалами.

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Вже врятовано 30 людей, виявлено двох загиблих та сімох поранених. На місці тривають рятувальні роботи.

Місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Фото: Depositphotos

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