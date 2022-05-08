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Врятовано 30 жителів, ще 60 людей залишаються під завалами: поліція про авіаудар у Білогорівці

Юля Захарченко редакторка стрічки
Врятовано 30 жителів, ще 60 людей залишаються під завалами: поліція про авіаудар у Білогорівці

У Луганській області російські війська завдали авіаудару по будівлі загальноосвітньої школи у селищі міського типу Білогорівка. Близько 60 мирних жителів України залишаються під завалами.

За даними поліції Луганської області, внаслідок ворожого авіаудару школа обвалилася та загорілася. За попередньою інформацією, у бомбосховищі школи люди ховалися від небезпеки.

Зараз з-під завалів врятовано 30 громадян, виявлено двох загиблих та сімох поранених. Ще близько 60 мирних жителів залишаються під завалами.

На місці події біля будівлі загальноосвітньої школи продовжують працювати рятувальники та поліцейські, які розбирають завали.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 438 (Порушення законів та звичаїв війни) чинного Кримінального кодексу України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай припустив, що внаслідок авіаудару по школі в Білогорівці, 60 осіб, які залишились під завалами, загинули.

Авіаудар по Білогорівці російські військові здійснили 7 травня о 16.37.

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Джерело: Поліція Луганської області

Фото: Поліція Луганської області

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