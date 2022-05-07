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Факти / Надзвичайні події

У Сумській області повідомляють про сильні вибухи

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У Сумській області повідомляють про сильні вибухи

Сьогодні, 7 травня, у Сумській області було чути вибухи.

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, російський ворог близько 13.00 ракетами “повітря – земля” обстріляв території Миропільської та Хотіньської громад.

Ракети окупанти випустили із залученням авіації.

Внаслідок обстрілу поранення отримав військовослужбовець Державної прикордонної служби України.

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Повітряна тривога триває, загроза обстрілів і авіаударів лишається.

Раніше голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький звернувся до жителів регіону уникати скупчень на період 8-9 травня. За його словами, можливі атаки з боку РФ.

7 травня російські військові завдали ракетного удару по Одещині. Ворог випустив чотири крилаті ракети із застосуванням стратегічної авіації.

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Фото: Depositphotos

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