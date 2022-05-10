Німеччина вирішила відмовитись від залежності від російських енергоносіїв назавжди – Бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що необхідно назавжди відмовитись від залежності від російських енергоносіїв. Про це вона сказала під час брифінгу у вівторок, 10 травня.

– Ми більш ніж чітко зрозуміли, що економічна залежність не може дати безпеку, якщо агресору абсолютно байдужа доля власного народу. Потрібно звести залежність від російських енергоносіїв до нуля назавжди. Ми не можемо поміняти географію в Європі, але з 24 лютого ми чітко вирішили, що не може бути порозуміння з РФ, не можна відступати ні на крок від санкцій і того шляху, яким йде Україна, – заявила Бербок.

Вона також нагадала гасло Європи щодо Другої світової війни – “Ніколи знову”, і заявила, що в Європі не повинно відбуватися таке, щоб був агресор, який не визнає жодних правил і хоче зруйнувати мир і свободу.

– Це означає, що ми чітко стоїмо на боці України і не допустимо безкарності щодо росіян, які скоїли злочини, вбивства та зґвалтування. Ми проводитимемо міжнародне переслідування Міжнародним трибуналом та надамо німецький персонал для розслідування цих справ… Ми підтримуємо не лише роботу Міжнародного трибуналу, а й обговорюємо, як надати судово-медичну допомогу з боку німецького персоналу. Ми надаватимемо допомогу генпрокурору України у розслідуванні сексуальних злочинів, – перерахувала міністр.