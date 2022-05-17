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Факти / Світ / Росія

Держдума РФ може заборонити обмін військових полку Азов

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Держдума РФ

Спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін із подачі депутата Анатолія Вассермана доручив підготувати думському комітету з оборони протокольне доручення, яким забороняється обмін українських військових із полку Азов.

Він називає захисників Азовсталі та Маріуполя “нацистськими злочинцями”, які, на його думку, не повинні підлягати обміну.

Перед цим віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що 52 тяжко поранених наших військовослужбовців, евакуйованих напередодні з Азовсталі, після стабілізації їхнього стану планується обміняти на російських військовополонених.

Тобто є реальна загроза, що РФ не виконає свої зобов’язання і обмін не відбудеться.

А в Генштабі ЗСУ повідомили, що тяжко поранених українських військових перевезли до медустанови у підконтрольному “ДНР” Новоазовську. Ще 211 наших воїнів вивезли до Оленівки, там вони чекатимуть обміну.

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Фото: Depositphotos

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