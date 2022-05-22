Карта бойових дій на 22.05.2022 – ситуація на фронті

Травень, 22 в 8:40

На 88-ту добу повномасштабної війни ворог збільшив інтенсивність застосування авіації, щоб знищити критичну інфраструктуру населених пунктів у зоні ведення активних бойових дій.

Карта бойових дій в Україні на 22.05.2022

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Збройних сил Білорусі розгорнули додаткові засоби радіоелектронної розвідки в прикордонних районах Гомельської області.

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На Сіверському напрямку ворог обстрілює населені пункти та інфраструктурні об’єкти в Сумській та Чернігівський областях – Бояро-Лежачі, Улиця, Бунякіне, Гірки, Грем’яч та Мурав’ї.

Окремі підрозділи зі складу 6 загальновійськової армії Західного військового округу та Балтійського флоту РФ ведуть бойові дії, щоб утримати займані рубежі на Харківському напрямку та не допустити вихід українських військ на державний кордон.

У межах підготовки до відновлення наступу на Слов’янському напрямку угруповання сил ворога обстріляло з артилерії Вірнопілля, Дібрівне й Довгеньке та розгорнуло в Бєлгородській області пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер-М.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, росіяни нарощують систему матеріально-технічного забезпечення та ремонтних баз.

На Донецькому напрямку окупанти намагаються прорвати оборону українських військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Зокрема, окупанти завдали авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Врубівка та Бахмут.

На Лиманському напрямку загарбники обстрілювали об’єкти інфраструктури в районі населених пунктів Лиман, Озерне, Закітне, Діброва та Серебрянка.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог відкриває вогонь із мінометів та ствольної артилерії по позиціях Сил оборони вздовж всієї лінії зіткнення.

Основні зусилля армія РФ зосередила в напрямку населених пунктів Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

ЗСУ відбили наступ росіян у районі Осколонівки, Пурдівки, Щедрищевого та Смолянінового.

Через це ворог, зазнавши втрат, був змушений відійти на старі позиції.

Бойові дії на Бахмутському напрямку тривають. Там окупанти, застосовуючи артилерію, намагаються покращити тактичне положення в районах населених пунктів Трипілля, Липове й Василівка.

Зазнали втрат росіяни в районі Красногорівки на Авдіївському напрямку та не досягли успіху під час штурму в районі Мар’їнки на Курахівському напрямку.

На Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках ворог намагається закріпитись на займаних рубежах.

За даними української сторони, на останньому напрямку РФ веде розвідку, обладнує позиції, нарощує систему протиповітряної оборони та обстрілює позиції Сил оборони із мінометів та ствольної артилерії.

Ситуація на Бессарабському напрямку змін не зазнала.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 88-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW