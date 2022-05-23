Травень, 23 в 14:44

Президент Володимир Зеленський запропонував створити нову організацію для попередження голоду в світі. За його словами, Україна могла б стати платформою для її роботи.

Про це глава держави заявив сьогодні під час звернення до учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія).

Зеленський зазначив, що масовий голод потрібно зупиняти лише превентивними методами.

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Президент нагадав, що через блокування країною-агресором Росією експорту зерна через українські порти виникли продовольчі ризики.

– Будь-яке реагування на масовий голод є запізнілим уже за визначенням. Голод потрібно зупиняти лише превентивно, коли він ще не почався. Але зараз у світу немає такого інструменту. І ми пропонуємо створити організацію відповідальних і демократичних держав-експортерів продовольства, які можуть діяти з повагою до прав людини і глобальних правил торгівлі. Які б не були поворотні моменти історії у людства, має бути страхування від голоду. І Україна готова надати майданчик для діяльності такої нової організації, безумовно, потрібної, – наголосив Зеленський, не надавши більш детальної інформації.

Глава держави також закликав світову спільноту допомогти Україні в боротьбі з експортом краденого українського зерна, який здійснює РФ. Зеленський уточнив, що країна-агресор викрадає українське зерно з тимчасово окупованих територій та намагається продати іншим державам.

– Зерно щодня крадуть російські військові, потім його привозять кораблями до тих чи інших країн. Ми намагаємося дуже швидко реагувати, ми працюємо на рівні МЗС із посольствами тих країн, які не є дружніми. Я думаю, якщо ти розумієш, звідки це зерно, звідки його везе РФ, як ти можеш його купувати нелегітимно? Потрібно, щоб на рівні дипломатів інші країни нам допомагали, тому що ми на самоті не зможемо з цим боротися, – розповів президент.

Зеленський додав, що країни-партнери також можуть допомогти Україні створити “коридор” для експорту сільськогосподарської продукції. Президент уточнив, що створення коридору допоможе уникнути продовольчого дефіциту в світі.

Варто зазначити, що Україна є одним із провідних експортерів зерна, кукурудзи, олії.

Днями Володимир Зеленський інформував, що РФ заблокувала в українських портах 22 млн тонн сільськогосподарських культур, зокрема зерна. І якщо їх не розблокувати, в світі виникне продовольча криза.