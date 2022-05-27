Окупанти примусово забрали на війну майже всіх чоловіків з “ДНР” – СБУ

Травень, 27 в 12:23

Російські окупанти примусово забрали на війну майже всіх чоловіків з “ДНР”. Тому тепер це псевдоутворення називають “ЖНР” – так звана Жіноча народна республіка.

Про це Службі безпеки України розповів полонений загарбник, якого мобілізували у тимчасово окупованій Донецькій області.

– Нам не до політики, ми робочі люди, працювали. А нас призвали практично 100% чоловічого населення! Знаєте, як зараз “ДНР” обзивають? “ЖНР”! Там чоловіків практично не лишилося, – розповів чоловік, радіючи, що потрапивши в полон і залишився живим.

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Він запевняє, що ніколи не відчував себе частиною російської армії через погане ставлення військових РФ.

– Нас кинули у Стеблянці без зв’язку, без нічого. Командування у нас, я не сказав би, щоб було дуже коректне. Сам командир батальйону майже завжди був у нетверезому стані, – каже затриманий.

Також він додав, що командири стріляли під ноги “ДНРівцям”, якщо їм щось не подобалось.