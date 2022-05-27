Оккупанты принудительно забрали на войну почти всех мужчин из “ДНР” — СБУ

Май, 27 в 12:23

Российские оккупанты принудительно забрали на войну почти всех мужчин из “ДНР”. Поэтому теперь это псевдообразование называют “ЖНР” – так называемая Женская народная республика.

Об этом Службе безопасности Украины рассказал пленный захватчик, мобилизованный во временно оккупированной Донецкой области.

— Нам не до политики, мы рабочие люди, работали. А нас призвали почти 100% мужского населения! Знаете, как сейчас “ДНР” обзывают? “ЖНР”! Там мужчин практически не осталось, – рассказал мужчина, радуясь, что попал в плен и остался в живых.

Сейчас смотрят

Он уверяет, что никогда не ощущал себя частью российской армии из-за плохого отношения военных РФ.

— Нас бросили в Стеблянке без связи, без ничего. Командование у нас, я бы не сказал, что было очень корректное. Именно командир батальона почти всегда был в нетрезвом состоянии, – говорит задержанный.

Также он добавил, что командиры стреляли под ноги “ДНРовцам”, если им что-то не нравилось.