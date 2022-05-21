Травень, 21 в 15:55

Окупанти, мобілізовані на тимчасово захопленій РФ території Донецької області, шукають правозахисні організації, щоб утекти з повномасштабної війни.

Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, перехоплені Службою безпеки України.

Судячи з розмови, окупанти почали порівнювати службу в армії РФ із рабством, називати це порушенням прав людини і готові дезертирувати. На такі реалії поскаржився у телефонній розмові з дружиною мобілізований у терористичному формуванні “ДНР” місцевий житель.

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– Хоч кудись звернутися, ну, не знаю, з прав людини, зрештою. Я що, у полоні якомусь чи в рабстві? Я не розумію ось цього, – заявив окупант.

Він закликав дружину знайти, до кого можна звернутися за допомогою.

– У Росію не поскаржишся, тому що це РФ змусила, петушиліну (ватажку терористів ОРДО Пушиліну, – Ред.) не поскаржишся, тому що він нас подарував чи продав Росії, Україні – я буду зрадником, – нарікав окупант.

У зв’язку з цим в СБУ порадили загарбникам, які хочуть залишитися живими під час війни, здаватися в полон. Це можна зробити, зателефонувавши за номером 2402 (на “гарячу лінію”, створену для подібних випадків).

Ця телефонна лінія працює як для українських, так і для російських номерів.

Нещодавно український омбудсмен Людмила Денісова інформувала, що російські загарбники проводять примусову мобілізацію на тимчасово окупованій території Луганської області. Якщо чоловіки відмовляються воювати на боці РФ, окупанти погрожують розстрілом.

Крім того, Кремль вирішив задіяти в повномасштабній війні військових з окупованого Криму, які зрадили Україну у 2014 році.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ