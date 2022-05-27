Травень, 27 в 11:12

Російські військові, використовуючи на Запорізькому напрямку важку вогнеметну систему Сонцепек, застосували її проти своїх позицій та фактично випалили окупантів з української землі. Про це 97 Піхотний батальйон повідомив на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Цю ж зброю отримали українські військові, після того, як росіяни покинули вогнеметну систему Сонцепек на полях Харківщини.

Солнцепек має працювати у комплексі з транспортуючою і пусковою машинами. Але в колоні, яку розбили холодноярці, була лише одна машина з усього комплексу.

Зараз дивляться

– Колона йшла на село на Харківщині і отримала відсіч. Окупанти почали розбігатися, ТЗМку від Солнцепека розвернули, щоб вертатися на ній у бік російського кордону. Але в тилу їх вже чекали ми, – розповів історію наш воїн із позивним Сід.

Пакет з 24 снарядів, дальність стрільби до 6 км: що таке ВВС Солнцепек / 2 фотографии

Що таке ВВС

Важка вогнеметна система (ВВС) використовується для знищення легкої броньованої техніки, живих сил противника на відкритій місцевості, а також для руйнування фортифікаційних будівель шляхом потужного об’ємного вибуху.

Повідомляється, що важка вогнеметна система перебуває на озброєнні військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту російської армії з квітня 2001 року.

За словами військових експертів, ВВС найбільш ефективна для застосування в гірських умовах. Йдеться про взаємне накладення повітряних ударних хвиль і їхнього багаторазового відбиття від навколишніх скель.

Принцип дії

Термобаричний боєприпас ВВС формує хмару вибухової суміші і потім підриває її. Після миттєвої детонації атмосферний тиск у хмарі різко підскакує, щоб потім так само стрімко впасти приблизно на 160 мм ртутного стовпа.

У результаті, навіть якщо противнику вдалося вціліти після самого вибуху, такий різкий перепад тиску практично гарантовано призводить до загибелі від розриву внутрішніх органів.

Висока точність залпової стрільби ТОС досягається за рахунок автоматичного наведення на ціль, що перебуває на відстані до 7 км.

Історія питання

ВВС-1А є модифікацією ВВС-1 Буратіно. Цю важку вогнеметну систему залпового вогню на базі танка Т-72 розробляли в РФ в 1970-ті роки.

Перші дослідні зразки на шасі Т-72 були виготовлені в одному з конструкторських бюро Омська. Комплекс складався з пускової установки з пакетом із 30 напрямних на шасі танка Т-72 і транспортно-заряджувальної машини на шасі КрАЗ-255Б.

У 1980 році бойова машина пройшла успішні випробування і була рекомендована для прийняття її на озброєння.

Через 20 років, у 2001-му, ВВС-1 Буратіно була модернізована і отримала назву ВВС-1А Солнцепек.

Відмітні риси ВВС-1А Солнцепек:

зменшена до 24 кількість снарядів;

збільшена до 6 км дальність стрільби;

замінене шасі КрАЗу на модернізовану гусеничну базу танка Т-72А;

тривалість повного залпу під час парних пусків – 6 с, одиничних – 12 с;

час готовності до відкриття вогню по видимій цілі після зупинення машини – 90 с;

стрільба ведеться некерованими реактивними снарядами калібру 220 мм, завдовжки 3 300 мм і вагою до 217 кг.

Джерело: Kyiv Operative