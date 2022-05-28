Друга спроба: Петро Порошенко знову намагається перетнути кордон із Польщею

Травень, 28 в 14:39

28 травня п’ятий президент України Петро Порошенко вже вдруге намагається перетнути державний кордон. Вчора прикордонники відмовилися випустити політика з країни.

У соцмережах з’явилися фото Порошенка на кордоні. Помітно, що в оточенні колег очільник партії Європейської Солідарності спілкується з представниками ДПСУ.

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Як і вчора, депутат від Євросолідарності Ірина Геращенко присвятила цій події публікацію на своїй сторінці у Facebook.

Від імені партії вона висловила протест і різко засудила “політичним репресії”, спрямовані проти Петра Порошенка.

Нагадаємо, про те, що Порошенко намагався виїхати у Польщу на власному автомобілі, стало відомо пізно ввечері 27 травня.

П’ятого президента на його Range Rover не випустили з України, оскільки на час дії воєнного стану чоловікам призовного віку не дозволяється покидати межі країни.

Незадовго після перших фото Порошенка на кордоні народний депутат від його фракції Ірина Геращенко оприлюднила документи, що свідчать про поважну причину політика виїхати до Європи.

Зокрема, Петро Порошенко увійшов до парламентської делегації, яка має відвідати засідання ПА НАТО у Вільнюсі. Засідання було заплановане на суботу, 28 травня.