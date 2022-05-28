Вторая попытка: Петр Порошенко снова пытается пересечь границу с Польшей

Май, 28 в 14:39

28 мая пятый президент Украины Петр Порошенко уже во второй раз пытается пересечь государственную границу. Вчера пограничники отказались выпустить политика из страны.

В соцсетях появились фото Порошенко на границе. Примечательно, что в окружении коллег глава партии Европейская солидарность общается с представителями ГПСУ.

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Как и вчера, депутат от Евросолидарности Ирина Геращенко посвятила этому событию публикацию на своей странице в Facebook.

От имени партии она выразила протест и резко осудила “политические репрессии”, направленные против Петра Порошенко.

Напомним, о том, что Порошенко пытался уехать в Польшу на собственном автомобиле, стало известно поздно вечером 27 мая.

Пятого президента на его Range Rover не выпустили из Украины, поскольку во время действия военного положения мужчинам призывного возраста не разрешается покидать пределы страны.

Незадолго после первых фото Порошенко на границе народный депутат от его фракции Ирина Геращенко обнародовала документы, свидетельствующие об уважительной причине политика уехать в Европу.

В частности, Петр Порошенко вошел в парламентскую делегацию, которая должна посетить заседание ПА НАТО в Вильнюсе. Заседание было запланировано на субботу, 28 мая.