На Луганщині ЗСУ відбили селище Камишеваха під Попасною – Арестович

Травень, 28 в 22:15

Збройні сили України відбили населений пункт Камишеваха, розташований приблизно за 8 км від Попасної.

Про це ввечері 28 травня в ефірі Youtube-каналу Фейгін Live повідомив Олексій Арестович.

За його словами, починають з’являтися ознаки надлому у планах РФ щодо наступальних дій на Донбасі.

Зараз дивляться

– Наші вчора сходили в Камишеваху, куди вони (росіяни, – Ред.) радісно наступали, щоб оточити Лисичанськ. І наші контратакували та відбили Камишеваху… Я з обережним оптимізмом сказав би, що деякі ознаки надлому російського угруповання на цьому напрямку стали позначатися, тому що звужують темпи та масштаб дій, – сказав Арестович.

Він також запевнив глядачів, що ситуація “сильно зміниться” на користь України після 15 червня, тобто, за два-три тижні.

– Я думаю, після 15-16 червня ситуація може різко почати змінюватися на нашу користь і дуже не на користь російської армії. Вони намагатимуться купувати це і досягти якихось результатів до 15-17 числа, – додав Арестович.

Радник глави Офісу президента пов’язує це з поїздкою міністра оборони Олексія Резнікова на чергову зустріч військових міністрів НАТО, яка відбудеться на базі Рамштайн вже наступного тижня.