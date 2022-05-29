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Факты / Украина

В Луганской области ВСУ отбили поселок Камышеваха под Попасной — Арестович

Наташа Тарчевська, редактор ленты
Требует проверки
В Луганской области ВСУ отбили поселок Камышеваха под Попасной — Арестович

Вооруженные силы Украины отразили населенный пункт Камышеваха, расположенный примерно в 8 км от Попасной.

Об этом вечером 28 мая в эфире Youtube-канала Фейгин Live сообщил Алексей Арестович.

По его словам, начинают появляться признаки надлома в планах РФ по наступательным действиям на Донбассе.

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— Наши вчера сходили в Камышеваху, куда они (русские, – Ред.) радостно наступали, чтобы окружить Лисичанск. И наши контратаковали и отбили Камышеваху… Я бы с осторожным оптимизмом сказал, что некоторые признаки надлома российской группировки на этом направлении стали сказываться, потому что сужают темпы и масштаб действий, — сказал Арестович.

Он также заверил зрителей, что ситуация “сильно изменится” в пользу Украины после 15 июня, то есть через две-три недели.

– Я думаю, после 15-16 июня ситуация может резко начать меняться в нашу пользу и очень не в пользу российской армии. Они будут пытаться покупать это и добиться каких-либо результатов до 15-17 числа, — добавил Арестович.

Советник главы Офиса президента связывает это с поездкой министра обороны Алексея Резникова на очередную встречу военных министров НАТО, которая состоится на базе Рамштайна уже на следующей неделе.

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