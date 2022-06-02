00:46 -

В Укрзалізниці додали, що в результаті ворожого удара пошкоджено залізничну інфраструктуру. Через це затримуються три пасажирські поїзди.

Також там наголосили, що інформація про удар по Бескидському тунелю не відповідає дійсності.