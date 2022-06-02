Ракетні удари по Стрийському району та Харківщині: що відбувається на 99-й день війни (онлайн)
Російські окупанти продовжують обстрілювати Україну ракетами. Цього разу під удар потрапила Львівська область. Ворог ударив по транспортній інфраструктурі. Внаслідок цього п’ятеро людей постраждали.
Також загарбники опівночі почали обстрілювати Харків.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що найскладніша ситуація наразі на Луганщині, де ворог намагається витіснити українські підрозділи із займаних позицій.
– Противник має вирішальну перевагу в артилерії, що актуалізує питання якнайшвидшого переходу наших підрозділів на озброєння НАТівського зразка. Це збереже життя наших людей і наші території, – наголосив Залужний.
В Укрзалізниці додали, що в результаті ворожого удара пошкоджено залізничну інфраструктуру. Через це затримуються три пасажирські поїзди.
Також там наголосили, що інформація про удар по Бескидському тунелю не відповідає дійсності.
Російські окупанти завдали ракетного удару по об’єкту транспортної інфраструктури Львівської області.
Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
– Маємо уточнену інформацію щодо постраждалих у Стрийському районі. На цей момент відомо, що поранені 5 людей. Їхній стан медики оцінюють як легкий або середньої важкості. Загрози життям нема, – зазначив очільник Львівської ОВА.