Червень, 04 в 11:02

Президент України Володимир Зеленський виступив на презентації платформи United24 у Вашингтоні. Він пояснив, чим для українців стала повномасштабна війна на прикладі історії медсестри з міста Іванків Світлани Клименко.

За словами Зеленського, ця жінка втратила свого чоловіка 24 лютого. Він працював фельдшером екстреної медичної допомоги і поїхав на виклик у тому районі, де російські окупанти намагалися наступати на Київ. Відтоді він вважається зниклим безвісти.

Крім того, Світлана втратила свого сина, який загинув у Маріуполі. Сама ж вона від 24 лютого і до 1 квітня, доки українські війська не звільнили Іванків від окупантів, працювала в лікарні і допомагала рятувати людей. Попри біль втрат, вона не опустила руки.

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Володимир Зеленський розповів, що коли нещодавно зустрівся зі Світланою, вона сказала йому, що саме ця робота допомагала їй триматися. Порятунок інших став сенсом її життя. Сьогодні жінка, як і тисячі українських лікарів і медсестер, продовжує рятувати людей.

– Ми маємо зробити все, щоб їх підтримати. Щоб їм було, чим лікувати, де лікувати, щоб у нас з’явилися броньовані швидкі, які росіяни не зможуть розстрілювати, як роблять це зараз. Російська армія дуже жорстока. Вона не лише намагається вбити якнайбільше людей, але і зруйнувати всю інфраструктуру, необхідну для життя, – наголосив президент.

Володимир Зеленський додав, що руїни – це те, що залишається після російських військових. Але людям має бути, куди повертатися. Вже зараз і вже сьогодні. Тому президент ініціював створення спеціальної платформи United24.

– Це не просто фандрайзинг. Це одна з можливостей довести Росії, що зло не зможе перемогти. Тисячі поранених потребують допомоги. Тисячі об’єктів потребують відновлення, – пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що кожен може допомогти у відновленні України, та запевнив, що кошти будуть використані максимально ефективно та прозоро.

За його словами, завдяки цим внескам ім’я кожного назавжди залишиться в історії України – історії захисту свободи і демократії.