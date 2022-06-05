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Факти / Україна

Росіяни замінували узбережжя річки Інгулець – Генштаб ЗСУ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Росіяни замінували узбережжя річки Інгулець – Генштаб ЗСУ
Фото: Dreamstime

Росіяни замінували узбережжя річки Інгулець на Південнобузькому напрямку.

Таким чином російські військові “підготувались” до наступу українських військових.

Крім того, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України, окупанти розгорнули на Миколаївському напрямку до двох реактивних та двох батарей ствольної артилерії.

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Тим часом спроба відновити втрачені позиції в напрямку сіл Сухий Ставок та Лозове Херсонської області обернулась для російських загарбників значними втратами.

Після цього росіянам не залишалось нічого іншого, як відійти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 102-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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