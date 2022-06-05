Росіяни замінували узбережжя річки Інгулець – Генштаб ЗСУ
Росіяни замінували узбережжя річки Інгулець на Південнобузькому напрямку.
Таким чином російські військові “підготувались” до наступу українських військових.
Крім того, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України, окупанти розгорнули на Миколаївському напрямку до двох реактивних та двох батарей ствольної артилерії.
Тим часом спроба відновити втрачені позиції в напрямку сіл Сухий Ставок та Лозове Херсонської області обернулась для російських загарбників значними втратами.
Після цього росіянам не залишалось нічого іншого, як відійти.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 102-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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