Бувай, Кутузов: під Попасною ЗСУ ліквідували чергового генерала російської армії
5 травня у Луганській області було ліквідовано чергового генерал-майора армії Росії. Загинув Роман Кутузов, позивний – Туман.
Про смерть Романа Кутузова 5 червня (нібито під час “виконання бойового завдання”) повідомили Telegram-канали РФ та “ЛНР”.
Зазначається, що загиблий Роман Кутузов до війни в Україні “довгий час працював” у Сирії.
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