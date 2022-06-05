Червень, 05 в 19:10

5 травня у Луганській області було ліквідовано чергового генерал-майора армії Росії. Загинув Роман Кутузов, позивний – Туман.

Про смерть Романа Кутузова 5 червня (нібито під час “виконання бойового завдання”) повідомили Telegram-канали РФ та “ЛНР”.

Зазначається, що загиблий Роман Кутузов до війни в Україні “довгий час працював” у Сирії.

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