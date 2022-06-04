Червень, 04 в 16:55

Україна провела з російською стороною обмін тілами загиблих військовослужбовців у форматі “160 на 160”.

Про це поінформували в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Обмін відбувся ще 2 червня на лінії фронту в Запорізькій області, але повідомили про нього лише сьогодні.

– 2 червня на лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією. В результаті переговорів за участі уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, було досягнуто домовленість про обмін тілами за формулою “160 на 160”, – йдеться в повідомленні.

Операція була проведена Мінреінтеграції, Головним управлінням розвідки Міноборони України, Службою безпеки, Генеральним штабом ЗСУ та іншими силовими структурами України.

Зараз дивляться

Днями президент України Володимир Зеленський поінформував, що у боях на Донбасі щодня гине до 100 українських військових, а ще близько 500 зазнають поранень.

Варто зазначити, що вирішення питань обміну полоненими передали під юрисдикцію ГУР Міноборони та Служби безпеки України. А Міністерство реінтеграції, яке очолює Ірина Верещук, залишилося відповідальним за реєстри військовополонених, а також за роботу з міжнародними організаціями.

Новим очільником Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими замість Верещук став Кирило Буданов – голова української розвідки.

Цей штаб був утворений на початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Він наділений повноваженнями щодо забезпечення звільнення захисників України з полону РФ.

Джерело: Мінреінтеграції України