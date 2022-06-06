Червень, 06 в 15:15

Українські військові відкинули корабельне угруповання Чорноморського флоту Росії на відстань більше сотні кілометрів від наших берегів.

Про це повідомляють Військово-морські сили України. Вони відзначають, що РФ, намагаючись відновити контроль над північно-західною частиною Чорного моря, була змушена змінити тактику.

Зокрема, окупанти розгорнули в окупованому Криму та у Херсонській області берегові ракетні комплекси Бал та Бастіон, а також перекидають додаткові сили на острів Зміїний.

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Водночас у ВМС наголошують, що залишається загроза завдання ворожих ракетних ударів з морського напрямку. Адже з початку повномасштабного вторгнення російські кораблі та підводні човни здійснили пуски понад 300 крилатих ракет по українській території.

За інформацією ВМС України, обстановка в північно-західній частині Чорного моря залишається складною.

– Ми позбавили Чорноморський флот РФ повного контролю над північно-західною частиною Чорного моря, яка перетворилась на сіру зону. Разом з тим ворог перейняв нашу тактику, та намагається повернути контроль над північно-західною частиною Чорного моря за рахунок берегових ракетних комплексів та крилатих ракет повітряного базування, – кажуть військові.

Також у Військово-морських силах наголошують, що зберігається ризик висадки тактичного десанту та диверсійно-розвідувальних груп на Одеське узбережжя, особливо в сприятливих погодних умовах літньої пори.