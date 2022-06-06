Июнь, 06 в 15:15

Украинские военные отбросили корабельную группировку Черноморского флота России на расстояние более сотни километров от наших берегов.

Об этом сообщают Военно-морские силы Украины. Они отмечают, что РФ, пытаясь возобновить контроль над северо-западной частью Черного моря, была вынуждена сменить тактику.

В частности, оккупанты развернули в оккупированном Крыму и в Херсонской области береговые ракетные комплексы Бал и Бастион, а также перебрасывают дополнительные силы на остров Змеиный.

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В то же время в ВМС отмечают, что остается угроза нанесения вражеских ракетных ударов с морского направления. Ведь с начала полномасштабного вторжения российские корабли и подлодки совершили пуски более 300 крылатых ракет по украинской территории.

По информации ВМС Украины, обстановка в северо-западной части Черного моря остается сложной.

– Мы лишили Черноморский флот РФ полного контроля над северо-западной частью Черного моря, которая превратилась в серую зону. Вместе с тем враг перенял нашу тактику и пытается вернуть контроль над северо-западной частью Черного моря за счет береговых ракетных комплексов и крылатых ракет воздушного базирования, — говорят военные.

Также в Военно-морских силах отмечают, что сохраняется риск высадки тактического десанта и диверсионно-разведывательных групп на Одесское побережье, особенно в благоприятных погодных условиях в летнюю пору.