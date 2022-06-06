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У понеділок, 6 червня, президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Про деталі український лідер поінформував у своєму Twitter-акаунті. За словами президента, темами телефонних переговорів були: нова зброя для України, гарантії безпеки та розблокування українських портів.

– Провів розмову з Борисом Джонсоном. Поінформував про ситуацію на фронті. Одержав підтвердження нового посиленого пакету оборонної підтримки України. Порушили питання активізації роботи над гарантіями безпеки. Спільно з Великою Британією шукаємо шляхи уникнення продовольчої кризи й розблокування портів, – наголосив Зеленський.

Провів розмову з @BorisJohnson. Поінформував про ситуацію на фронті. Одержав підтвердження нового посиленого пакету оборонної підтримки ????????. Порушили питання активізації роботи над гарантіями безпеки. Спільно з ???????? шукаємо шляхи уникнення продовольчої кризи й розблокування портів. Зараз дивляться — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2022

Борис Джонсон підтвердив, що під час переговорів із Володимиром Зеленським йшлося про ситуацію на фронті в Україні, зокрема про бої на Донбасі.

– Президент України Володимир Зеленський щойно поінформував мене про триваючу битву проти російської агресії на Донбасі. Зрозуміло, що український народ не схилиться перед жорстокістю Росії. Ми непохитні у нашій місії із забезпечення захисту та підтримки України у довгостроковій перспективі, – наголосив Джонсон у своєму Twitter-акаунті.

President @ZelenskyyUa just updated me on the ongoing battle against Russian aggression in the Donbas. It’s clear the Ukrainian people will not bow to Russian brutality. We’re unwavering in our mission of ensuring Ukraine is defended and supported for the long-term. pic.twitter.com/eiW0buOrX4 — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 6, 2022

Варто зазначити, що сьогодні уряд Великої Британії офіційно підтвердив надання Україні реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) M270, які здатні вражати цілі на відстані до 80 км високоточними ракетами.

Окрім РСЗВ M270, Британія також надасть велику кількість боєприпасів M31A1. Українських військових навчатимуть, як користуватися цими РСЗВ.

Як відомо, Україна розглядає Велику Британію як одного із ключових гарантів безпеки. Київ проводить переговори із державами світу щодо підписання міжнародного договору із гарантіями для України.

Наприкінці травня в західних ЗМІ з’явилася інформація, що прем’єр Британії Борис Джонсон запропонував президентові України Володимиру Зеленському створити союз проти Росії. Йдеться про альтернативу Євросоюзу — об’єднання країн, які не поділяють політику Брюсселя, а також дії Німеччини щодо Москви. Як стверджували ЗМІ, в моделі Європейської Співдружності, яку пропонує Джонсон, головуватиме Британія, а входитимуть туди, крім України, Польща, Естонія, Латвія та Литва.