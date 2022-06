У понеділок, 6 червня, президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Про деталі український лідер поінформував у своєму Twitter-акаунті. За словами президента, темами телефонних переговорів були: нова зброя для України, гарантії безпеки та розблокування українських портів.

Борис Джонсон підтвердив, що під час переговорів із Володимиром Зеленським йшлося про ситуацію на фронті в Україні, зокрема про бої на Донбасі.

President @ZelenskyyUa just updated me on the ongoing battle against Russian aggression in the Donbas.

It’s clear the Ukrainian people will not bow to Russian brutality. We’re unwavering in our mission of ensuring Ukraine is defended and supported for the long-term. pic.twitter.com/eiW0buOrX4

— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 6, 2022