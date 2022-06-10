Зрив планів РФ на Запорізькому напрямку та вибухи у Харкові: що відбувається на 107-й день війни (онлайн)
Президент Володимир Зеленський заявив, що українські війська мають певний позитив в Запорізькій області, де вдається зривати плани окупантів. Водночас ЗСУ поступово просуваються на Харківщині, звільняючи нашу землю, а на Миколаївському напрямку – гідно тримається оборона.
При цьому Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія намагається відновити наступ для захоплення Запорізької області.
Водночас ЗМІ пишуть, що Володимира Зеленського запросять на саміт лідерів та урядів країн-членів НАТО в Мадриді.
Верховна Рада України зареєструвала законопроєкт, яким українців зможуть позбавляти громадянства за держзраду.
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