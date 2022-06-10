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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Зрив планів РФ на Запорізькому напрямку та вибухи у Харкові: що відбувається на 107-й день війни (онлайн)

Зрив планів РФ на Запорізькому напрямку та вибухи у Харкові: що відбувається на 107-й день війни (онлайн)

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські війська мають певний позитив в Запорізькій області, де вдається зривати плани окупантів. Водночас ЗСУ поступово просуваються на Харківщині, звільняючи нашу землю, а на Миколаївському напрямку – гідно тримається оборона.

При цьому Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія намагається відновити наступ для захоплення Запорізької області.

Водночас ЗМІ пишуть, що Володимира Зеленського запросять на саміт лідерів та урядів країн-членів НАТО в Мадриді.

Верховна Рада України зареєструвала законопроєкт, яким українців зможуть позбавляти громадянства за держзраду.

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00:33 - 10 червня

Українська авіація вдарила по опорному пункту, понтонній переправі та складах противника у п’ятьох різних населених пунктах Херсонщини. Про це повідомляє ОК Південь.

За результатами авіаударів та виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань знищено 33 окупанти, реактивну систему залпового вогню Град, кілька одиниць броньованої техніки, 3 склади боєприпасів та 2 пально-мастильних матеріалів.

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00:31 - 10 червня

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні не може бути тіньової частини економічного життя.

За словами глави держави, українці мають звикати до того, що в суспільстві мають бути тільки дві частини – ті, хто захищає незалежність, і ті, хто працює для забезпечення цього захисту.

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