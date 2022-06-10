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Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні не може бути тіньової частини економічного життя.

За словами глави держави, українці мають звикати до того, що в суспільстві мають бути тільки дві частини – ті, хто захищає незалежність, і ті, хто працює для забезпечення цього захисту.