Київ залишається головною ціллю Росії: Маляр про ворожі обстріли по столиці

Попри відступ російської армії від столиці України, Київ досі перебуває під значною небезпекою. Місто залишилося основною ціллю Росії.

У цьому переконана заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, наразі повномасштабна війна – у гарячій фазі, а столиця залишається метою РФ.

– Ми говорили завжди, що Київ під загрозою. Нам треба розуміти, що війна у гарячій фазі. І Київ залишається основною ціллю Росії, – вважає заступниця глави Міноборони.

Вранці 5 червня російські війська завдали ракетних ударів по Києву та області. Внаслідок ворожих обстрілів у Дарницькому та Дніпровському районах столиці один мирний житель поранений. Відомо про влучання ракети у Броварах, однак інформація про руйнування ще уточнюється.

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Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що загалом по столиці російська армія запустила п’ять крилатих ракет Х-22. Одну вдалося знищити українським захисникам, проте інші влучили у місцеву інфраструктуру. За неофіційною інформацією, Росія запустила ці ракети з акваторії Каспійського моря.

Заступниця міністра оборони України також розповіла, яка зараз ситуація у Сєвєродонецьку. У місті досі тривають запеклі бої, а українські захисники чинять запеклий опір російській армії.

– Дійсно, зараз там гаряче. Але бої тривають. Поки вони тривають, некоректно говорити про якісь результати. Нас питають: а скільки відсотків міста перебуває під контролем російських військ? Такі речі ми не можемо говорити. Це ніхто не може точно сказати. Коли тривають бої, якась частина міста може бути зараз під контролем російської армії, але через пів години ситуація може докорінно змінитися. Ситуація динамічна. Ми точно можемо говорити, що Збройні сили України потужно чинять опір, інакше місто було б вже під контролем РФ. Там залучені дуже професійні українські підрозділи.

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