Травень, 17 в 22:36

Металургійний комбінат Азовсталь протягом багатьох тижнів був останнім місцем в окупованому Маріуполі, де тримали оборону українські військовослужбовці.

Спочатку разом із ними були сотні цивільних, але після того, як на початку травня частину з них евакуювали, увага усього світу зосередилась на евакуації захисників, що перебували на території заводу.

Після того, як 16 травня було оголошено про початок операції з порятунку українських захисників, що перебували на заводі Азовсталь у Маріуполі, залишилось не до кінця незрозумілим, як відбуватиметься евакуація, якщо українських військових вивозять на окуповані українські території.

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Факти ICTV вирішили розібратись у хронології та подіях, що відбуваються навколо порятунку Маріупольського гарнізону.

Протягом тривалого часу українські військовослужбовці, які перебували на території заводу Азовсталь, до останнього тримали оборону, перебуваючи під постійними обстрілами російських окупантів.

Куди евакуювали військових та що з ними буде?

Увечері 16 травня Міністерство оборони України повідомило, що з Азовсталі евакуювались 264 військових, зокрема 53 — з тяжкими пораненнями. Поранених доправили до лікарні в окупований Новоазовськ, а решту, 211 бійців, доправили до окупованої Оленівки.

У той самий вечір про початок операції з порятунку військовослужбовців оголосив президент України Володимир Зеленський.

Згодом російське Міноборони повідомило, що з металургійного комбінату вийшли 265 українських військових, які начебто, за заявою МО РФ, здались у полон.

Як Міноборони України, так і Володимир Зеленський, пообіцяли повернути їх у рамках обміну.

– Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну, — повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Водночас президент Зеленський, говорячи про захисників Азовсталі, заявив, що “українські герої потрібні Україні живими”. Він додав, що для повернення українських військових додому потрібен буде час, робота і делікатність, разом із дипломатичною активністю.

Про обмін полоненими казала й віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. За її словами, 52 тяжкопоранених українських військових, евакуйованих з Азовсталі, після стабілізації їхнього стану планується обміняти на російських військовополонених.

Примітно, що сторони не розголошували подробиць процесу обміну як 16 травня, так і наступного дня.

Що про евакуацію з Азовсталі кажуть в Росії?

Втім, вже 17 травня з боку Росії пролунали неприємні новини. Так, у вівторок спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін запропонував заборонити обмін бійців з полку Азов, заявивши, що вони “нацистські злочинці” і що їх треба судити.

Ба більше, т.в.о. глави фракції ЛДПР у Держдумі РФ Леонід Слуцький запропонував зробити виняток з мораторію на застосування смертної кари у РФ для бійців полку Азов. Крім того, Міністерство юстиції РФ звернулось до Верховного Суду РФ із закликом визнати Азов терористичною організацією.

В Україні на це 17 травня відреагувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона заявила, що подібні заяви росіян мають політичний характер та розраховані на внутрішню авдиторію.

– Щодо Держдуми – це політична заява, розрахована на внутрішній ринок та внутрішні політичні процеси у РФ. З нашого боку ми можемо сказати, що переговорний процес (щодо обміну військових, вивезених з Азовсталі, – Ред.) триває, і сама операція з порятунку зараз триває, – сказала Ганна Маляр під час брифінгу 17 травня.

Пізніше Слідчий комітет Російської Федерації заявив, що допитає українських бійців, які перебували на комбінаті Азовсталь у Маріуполі.

У СК РФ заявили, що слідчі встановлять особи українських військовослужбовців, перевірять їх на причетність до скоєних проти цивільного населення злочинів, а отримані під час допитів відомості будуть зіставлені з іншими даними, що є в матеріалах російських кримінальних справ.

“У них новий наказ – зберегти життя”

Згодом під час брифінгу в очільника Міноборони України Олексія Резнікова запитали щодо ситуації на Азовсталі. У відповідь він сказав, що “не все так просто”, але головним завданням України сьогодні залишається “зберегти життя гарнізону” Маріуполя.

– Завдяки героїзму гарнізону Маріуполя вдалося відтягти війська російських окупантів від Києва. Вони виконали свій наказ стримати угруповання 20 тис. російських загарбників і не пустити їх на Запоріжжя й далі на Донеччину. Вони всі герої, у них зараз новий наказ — зберегти своє життя, – заявив міністр оборони Резніков.

Він додав, що операція з порятунку захисників Маріуполя проходить паралельно з перемовними процесами, участь в яких бере Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Перед цим, 16 травня, Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що гарнізон Маріуполя виконав поставлене завдання та скував значну частину сил ворога, що не дало їм здійснити наступ в інших місцях.

– Утримуючи позиції на Азовсталі, вони не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп (близько 20 тис. особового складу) на інші напрямки. Тим самим завадили реалізувати план щодо швидкого захоплення Запоріжжя, здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей і створити умови для оточення угруповання ООС, – заявили в Генштабі ЗСУ.

Як проходила евакуація?

Згодом у мережі почали з’являтись фото та відео процесу евакуації українських військових. Фото публікували як іноземні видання, так і проросійські Telegram-канали.

Під вечір 17 травня видання Reuters із посиланням на очевидців заявило, що з Азовсталі виїхало щонайменше сім автобусів з українськими військовими, які, за даними очевидця, не були поранені.

Згодом співзасновник полку Азов Андрій Білецький заявив, що процес евакуації бійців з Азовсталі триває. Він додав, що наразі слід утриматись від коментарів та оцінок процесу евакуації, оскільки це може зашкодити процесу порятунку Маріупольського гарнізону.

Фотографії евакуйованих бійців Маріупольського гарнізону:

Евакуація Маріупольського гарнізону з Азовсталі: що наразі відомо / 5 фотографий

Пізно ввечері 17 травня видання Reuters повідомило, що автобуси з українськими військовими з Азовсталі прибули у тимчасово окуповану Оленівку в Донецькій області.

Підсумки

Таким чином, на цей момент залишається не проясненим, скільки саме українських військовослужбовців було евакуйовано з Азовсталі, оскільки цифри України та РФ розходяться.

Невідомо також те, яким чином проходитиме переговорний процес між сторонами, щоб звільнити маріупольських захисників.

Що зрозуміло точно, так це те, що всі сторони, як Україна, РФ, так і МКЧХ, беруть активну участь у процесі порятунку українських бійців, хоча Росія залишається єдиною стороною, від якої виходить загроза життю військовослужбовцям, які героїчно захищали Маріуполь.

Джерела: Генеральний штаб ЗСУ, Ганна Маляр, Офіс президента, Андрій Білецький, PavlovskyNews, Reuters