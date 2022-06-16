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Факти / Україна

Ознак підготовки до наступу немає: Генштаб про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Ознак підготовки до наступу немає: Генштаб про ситуацію на кордоні з Білоруссю

На кордоні України з Республікою Білорусь військові не фіксують ознак формування наступальних угруповань.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

– На Волинському, Житомирському та Київському напрямках вздовж державного кордону з Республікою Білорусь ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи білоруських Збройних сил на ротаційній основі продовжують виконувати завдання з прикриття кордону. Роблять це, зокрема, із застосуванням патрульних катерів по річці Дніпро, – пояснив він.

Днями Білорусь знову продовжила термін перевірки бойової готовності своїх Збройних сил поблизу кордону з Україною до 18 червня.

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Ще чотири тижні, до 8 липня, триватиме закриття повітряного простору над південною частиною Білорусі.

Нині, за даними української сторони, на українсько-білоруському кордоні в Брестській і Гомельській областях, що на Волинському та Поліському напрямках, зосереджені до семи батальйонів ЗС Білорусі.

Джерело: Держприкордонслужба
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