Білорусь ще на тиждень продовжила перевірку бойової готовності своїх Збройних сил

Червень, 11 в 9:50

Білорусь знову продовжила термін перевірки бойової готовності своїх Збройних сил поблизу кордону з Україною.

Після чергового зміщення термінів вона мала завершитися сьогодні. Однак Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні 11 червня повідомив про рішення Білорусі продовжити перевірку ще на тиждень, до 18 червня.

Ще чотири тижні, до 8 липня, триватиме закриття повітряного простору над південною частиною Білорусі.

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Нині, за даними української сторони, на українсько-білоруському кордоні в Брестській і Гомельській областях, що на Волинському та Поліському напрямках, зосереджені до семи батальйонів ЗС Білорусі.

Загроза ракетних та авіаційних ударів із території сусідньої країни станом на 11 червня не зменшується.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 108-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Міноборони Білорусі