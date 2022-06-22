Червень, 22 в 1:28

З російським фашизмом необхідно покінчити, бо якщо цього не зробити, нова війна неминуча.

Про це під час засідання Радбезу ООН заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

– Ми маємо разом зупинити це, і чим швидше, тим краще… Якщо ми дозволимо Путіну або його наступнику на кремлівському престолі відростити відрубані кігті, просочені кров’ю українців, наступна війна неминуча, і цивілізований світ заплатить втричі більше, ніж платить сьогодні. Покінчимо з російським фашизмом вже! — сказав він.

Сергій Кислиця наголосив, що перехід Росії до агресивного фашистського режиму вже підтверджено її нездатністю утриматися від нападу на тих, кого вона вважає “слабкою здобиччю”.

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– Ми всі маємо це зупинити, чим швидше, тим краще. Україна зараз на передовій, вона має необхідну волю свого керівництва, рішучість і хоробрість своєї армії та народу, а також безпрецедентну міжнародну солідарність, — заявив український посол в ООН.

Він також нагадав, що за членство Росії в ООН замість СРСР свого часу ніхто не голосував.

– Подія, що трапилася в цій залі у грудні 1991 року, спровокувала послідовність трагічних подій. Уявіть собі, в останній день перед Різдвом голова Ради Безпеки радянський посол Воронцов закриває засідання Ради. Наступне засідання Ради відкриває та сама людина — і, о, диво! — Як представник іншої країни — Російської Федерації. Країни, яка на той момент була відсутня у Статуті ООН і взагалі у списку країн-членів ООН, — зауважив Сергій Кислиця.

Постпред України при ООН зробив уточнення, що тоді не було офіційного рішення щодо цього питання від жодного органу.

– Не було офіційного рішення жодного органу, і не через різдвяні канікули. Президент Єльцин лише повідомив ООН про своє рішення, і хтось ухвалив це рішення до виконання без публічного обговорення та без голосування. А послу Воронцову вдалося переконати генсека прийняти під ялинкою його вірчі грамоти як представника Росії, — резюмував він.

Сергій Кислиця також навів критерії фашизму, які сповідує сьогоденна Росія: культ єдиного лідера, культ мертвих, створений на основі Другої світової війни, Росія культивує міф про минулий золотий вік імперської величі.

– Фашистська естетика легко простежується в пропаганді символу Z, в організації масових мітингів на підтримку війни, у консолідації пропаганди війни та розпалюванні ненависті до України та українців, – зауважив посол.

Він назвав абсурдними пропозиції деяких лідерів піти на поступки Москви.

Читайте Радбез ООН збереться для обговорення ролі роспропаганди у розпалюванні війни

Джерело: Sergiy Kyslytsa