Радбез ООН збереться для обговорення ролі роспропаганди у розпалюванні війни

Червень, 21 в 10:40

Сьогодні Рада безпеки ООН на засіданні щодо підтримання миру та безпеки в Україні розгляне проблему підбурювання до насильства як одну з причин масштабної агресії РФ.

Про це зазначається на сайті Радбезу ООН.

Засідання заплановано на 10.00 за місцевим часом.

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Очікується, що члени Радбезу ООН та представники запрошених країн виступлять із заявами щодо причин війни, зокрема щодо ролі пропаганди і мови ворожнечі.

Ініціатором розгляду цього питання є Албанія, яка головує в Радбезі у червні.

На засіданні виступить спецпредставниця генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша з питань запобігання геноциду Аліса Ндеріту.

Раніше постійний представник України в ООН Сергій Кислиця наголосив на неприпустимості компромісів з агресором коштом інтересів України.

Джерело: Радбез ООН, Укрінформ