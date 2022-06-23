Червень, 23 в 8:30

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче обговорити нариси плану Маршалла для України з лідерами країн великої сімки (G7) на саміті в Баварії.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Шольц сподівається на єдину підтримку цього питання на саміті країн G7, куди входять США, Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія, Канада та Японія.

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У своєму виступі перед парламентом Німеччини Олаф Шольц заявив, що відновлення України стане завданням поколінь. Він також згадав свій візит до Ірпеня, міста Київської області, де у березні відбувалися запеклі бої.

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За словами канцлера, місто нагадує фотографії німецьких міст після Другої світової війни.

– Як і тодішня Європа, Україні сьогодні потрібний план Маршалла для її відновлення, – сказав Шольц.

Канцлер Німеччини вважає, що на відновлення України після війни підуть роки та мільярди доларів. Але це може спрацювати лише в тому разі, якщо Європа, міжнародні організації та інші великі країни поєднають свої зусилля.

Шольц також запросив президента України Володимира Зеленського обговорити це питання із лідерами G7.

Країни мають домовитися, як може виглядати такий план Маршалла для України, як координувати спільні зусилля, які інвестиції найшвидше спрямовувати Україну і таке інше.