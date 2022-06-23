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Факти / Україна

План Маршалла для України: Шольц назвав головне питання на саміті G7

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче обговорити нариси плану Маршалла для України з лідерами країн великої сімки (G7) на саміті в Баварії.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Шольц сподівається на єдину підтримку цього питання на саміті країн G7, куди входять США, Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія, Канада та Японія.

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У своєму виступі перед парламентом Німеччини Олаф Шольц заявив, що відновлення України стане завданням поколінь. Він також згадав свій візит до Ірпеня, міста Київської області, де у березні відбувалися запеклі бої.

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За словами канцлера, місто нагадує фотографії німецьких міст після Другої світової війни.

– Як і тодішня Європа, Україні сьогодні потрібний план Маршалла для її відновлення, – сказав Шольц.

Канцлер Німеччини вважає, що на відновлення України після війни підуть роки та мільярди доларів. Але це може спрацювати лише в тому разі, якщо Європа, міжнародні організації та інші великі країни поєднають свої зусилля.

Шольц також запросив президента України Володимира Зеленського обговорити це питання із лідерами G7.

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Країни мають домовитися, як може виглядати такий план Маршалла для України, як координувати спільні зусилля, які інвестиції найшвидше спрямовувати Україну і таке інше.

Джерело: AP News
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