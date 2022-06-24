Червень, 23 в 23:17

Україна та Молдова будуть важко працювати над “домашнім завданням”, щоб виконати умови, необхідні для переходу до наступної фази вступу – початку офіційних переговорів та подальшого вступу до ЄС.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн під час пресбрифінгу за результатами засідання Євроради.

– Це вирішальний момент і дуже добрий день для Європи. Сьогодні я щиро вітаю президента (України) Зеленського, президента Молдови Санду та президента (Грузії) Зурабішвілі. Ці країни є частиною нашої європейської сім’ї та ніколи не дозволять сумніватися в цьому. Моє рішення лише підтверджує це, – сказала вона.

За її словами, рішення надати трьом країнам кандидатство у ЄС визначає перспективу вступу до ЄС та прокладає шлях уперед.

Зараз дивляться

– Я дуже рада всім нашим рішенням, не може бути найкращого символу надії для громадян України Молдови та Грузії у ці неспокійні часи. Звичайно, всі країни мають зробити домашню роботу, перш ніж перейти до наступного етапу процесу інтеграції. Але я переконана, що вони рухатимуться якнайшвидше і працюватимуть якомога старанніше для здійснення необхідних реформ, – сказала вона.

Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що реформи, необхідні для наступного етапу євроінтеграції, є хорошими для країни, хорошими для демократії і зміцнюють конкурентоспроможність усіх трьох країн.

– І, зрештою, вони хороші для громадян… Я глибоко переконана, що наше рішення, яке ми ухвалили сьогодні, зміцнює нас усіх, воно зміцнює Україну, Молдову та Грузію та перед російською агресією. І зміцнює Європейський Союз. Тому що це ще раз показує всьому світу, що Європейський Союз є єдиним і сильним перед зовнішніми загрозами, – сказала вона.

Увечері 23 червня Єврорада ЄС ухвалила рішення надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Джерело: EU NEAR