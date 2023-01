Сьогодні, 23 червня, у Брюсселі 27 країн-членів Європейського Союзу офіційно підтримали надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Про це розповідають Факти ICTV.

Привітання Україні та Молдові вже висловила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка наголосила, що сьогодні – вдалий день для Європи, і назвала Україну, Молдову та Грузію частиною європейської родини.

Today is a good day for Europe.

Congratulations to President @ZelenskyyUA President @Sandumaiamd and Prime Minister @GharibashviliGe

Your countries are part of our European family.

And today’s historic decision by Leaders confirms that. pic.twitter.com/lAkv8Bq5fs

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 23, 2022