Червень, 23, 2022 в 21:21

Сьогодні, 23 червня, у Брюсселі 27 країн-членів Європейського Союзу офіційно підтримали надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Про це розповідають Факти ICTV.

Привітання Україні та Молдові вже висловила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка наголосила, що сьогодні – вдалий день для Європи, і назвала Україну, Молдову та Грузію частиною європейської родини.

– Це рішення зміцнює всіх нас. Воно зміцнює Україну, Молдову та Грузію перед російським імперіалізмом. І це зміцнює ЄС. Тому що це ще раз показує світові, що ми єдині і сильні перед зовнішніми загрозами, – написала президент ЄК у Twitter.

Today is a good day for Europe. Зараз дивляться Congratulations to President @ZelenskyyUA President @Sandumaiamd and Prime Minister @GharibashviliGe Your countries are part of our European family. And today’s historic decision by Leaders confirms that. pic.twitter.com/lAkv8Bq5fs — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 23, 2022

Тим часом голова Європейської ради Шарль Мішель зазначив у себе в Twitter, що рішення надати Україні та Молдові статус країн-кандидатів – це вирішальний крок на шляху членства в ЄС.

Президент України Володимир Зеленський, зі свого боку, щиро привітав ухвалення цього рішення та назвав його унікальним та історичним моментом у відносинах України та Європейського Союзу. Окремо він подякував Шарлю Мішелю та Урсулі фон дер Ляєн за підтримку.

– Майбутнє України – в ЄС, – наголосив глава держави.

Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах ???????? та ????????. Вдячний @CharlesMichel, @vonderleyen і лідерам держав Євросоюзу за підтримку. Майбутнє України – в ЄС. https://t.co/o6dJVmTQrn — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2022

На зустрічі послів ЄС у понеділок, 20 червня, ніхто не виступив проти такого рішення. Також 23 червня Європарламент схвалив резолюцію про надання Україні статусу кандидата в ЄС. За проголосувало 529 депутатів, 45 – проти.

Отримання статусу кандидата означає, що наша країна наразі за крок до вступу до Євросоюзу.

Проте, як наголошують у Єврокомісії, Україні треба буде провести ще низку реформ, зокрема у судовій системі та у боротьбі з корупцією, щоб стати повноправними членами євроспільноти.

Крім того, від України очікують важливих змін щодо зміцнення права приватної власності та ринку праці. Також ми маємо утримувати стабільні макроекономічні показники навіть після війни.

Які умови потрібно виконати Україні, щоб не втратити статус кандидата в ЄС:

розробити та запровадити законодавство щодо відбору суддів Конституційного Суду, зокрема процес попереднього відбору згідно з рекомендаціями Венеційської комісії;

завершити перевірку доброчесності Етичною радою кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

боротися з корупцією на всіх рівнях; призначити нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та директора НАБУ;

забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF); ухвалити комплексний план реформування всього правоохоронного сектору України;

ухвалити антиолігархічний закон;

провести реформу законодавства щодо національних меншин, згідно з рекомендаціями Венеційської комісії;

прийняти закон про ЗМІ, який узгоджує законодавство України з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги та надає повноваження незалежному регулятору ЗМІ.

Інші кандидати у члени ЄС

Наразі, крім України, є п’ять кандидатів у члени Європейського Союзу:

Албанія (отримала кандидатство у 2014, початок переговорів у 2020),

Північна Македонія (кандидатство у 2005, початок переговорів у 2020),

Чорногорія (кандидатство у 2010, початок переговорів у 2012),

Сербія (кандидатство у 2012, початок переговорів у 2014),

Туреччина (кандидатство у 1999, початок переговорів у 2005, які були заморожені у світлі ситуації з правами людини в країні).

Довідка

Європейський Союз був заснований Маастрихським договором у 1992 році, який набув чинності наступного року. Союз передбачав створення єдиного економічного простору, що забезпечуватиме вільне переміщення товарів, послуг та фінансів.

Крім товарів, вільне пересування отримують і громадяни країни ЄС, які можуть жити в будь-якій країні Союзу.

Єдина валюта Євросоюзу – євро, що використовується у 19 країнах ЄС.

Низка галузей підпорядковується спільним стандартам Євросоюзу, що запроваджені державами-членами, як, наприклад, безпека харчових продуктів, сільське господарство та трудові права.

При цьому найбідніші регіони Євросоюзу отримають гранти на розвиток економіки держав-членів ЄС.

Нагадаємо, що 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в ЄС. У вищому виконавчому органі Євросоюзу заявили, що наша держава значно просунулася в досягненні стабільності інститутів, які гарантують демократію, верховенство права, права людини та повагу і захист меншин.

Ідею надання Україні статусу кандидата підтримали багато світових політиків, зокрема: президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та інші.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна підтримає надання Україні та Молдові статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.