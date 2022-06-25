Червень, 25 в 11:28

Передчасна інформація про те, що ЗСУ вийшли або зайшли в населений пункт, шкодить роботі українських військових.

Тому говорити публічно про такі дії ЗСУ до того, як про це офіційно заявить Генштаб, не потрібно. На цьому наголосила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Це завдає шкоду роботі ЗСУ. Це забирає в них дорогоцінний час – добу/дві, які вони ще могли реалізовувати свої військові плани і маневри в умовах непублічності ходу військової операції, – пояснила вона.

Ганна Маляр додала, що одночасно з виходом або заходом в місто реалізовуються паралельно декілька завдань. Це важливо робити в умовах інформаційної тиші.

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Все, про що можна в цей момент говорити, говорять офіційні джерела: Генштаб і Міноборони.

Водночас Маляр пояснила, що публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військових операцій та повідомлення про це у соцмережах до офіційних заяв Генштабу почасти зривають військові операції – як це було вчора і позавчора щодо Сєверодонецька, коли просто не дали ЗСУ доробити заплановане.