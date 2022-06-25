У Нацгвардії пояснили, чому ЗСУ вимушені відійти від Сєвєродонецька

Однією з основних новин з фронту останніх днів є відведення українських військ від Сєвєродонецька.

Сенс цього відведення полягає у тому, щоб зберегти життя наших захисників. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив пресофіцер бригади швидкого реагування Національної гвардії України Харитін Старський.

– Ситуація в Сєвєродонецьку нагадує Рубіжне, яке окупанти практично стерли з лиця землі. Тому утримувати місто, знищене на понад 90%, немає великого сенсу. По-перше, це загроза для життя наших військовослужбовців, яким немає де закріпитися. А, по-друге, якщо ми відійдемо на більш укріплені позиції у тому ж Лисичанську, який має і більше стратегічне значення з військової точки зору, то в подальшому зможемо розвинути більш ефективну контратаку. Оскільки росіяни, які утримуватимуть Сєвєродонецьк, опиняться фактично у тій же ситуації, у якій наразі перебуваємо ми, – пояснив він ведучому програми Свобода слова на ICTV Вадиму Карп’яку.

Харитін Старський також додав, що операція з відведення українських військ з Сєвєродонецька розроблялася протягом останніх днів.

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