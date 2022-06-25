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Факти / Україна

Окупанти можуть випустити 16 ракет Калібр з акваторії Чорного моря – Генштаб

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
Окупанти можуть випустити 16 ракет Калібр з акваторії Чорного моря – Генштаб
Фото: Depositphotos

Російські окупанти можуть завдати масованого ракетного удару по території України з акваторії Чорного та Азовського морів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 25 червня 18.00.

– В Акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України окупанти утримують два носії високоточної зброї. Сумарний залп складає до шістнадцяти крилатих ракет морського базування Калібр, – йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі повідомили, що ворог закріплюється в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Сиротине, Воронове та Борівське.

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Водночас наші захисники успішно відбили всі наступальні та штурмові дії ворога в напрямках населених пунктів Покровське, Нью-Йорк та Мар’їнка, окупанти відійшли.

– Особовий склад ворога деморалізований, обіцяні “величезні” виплати за участь у бойових діях командуванням російських окупаційних військ під різними приводами не здійснюються. Окупанти продовжують зазнавати значних втрат в боях із Силами оборони України, – додали у Генштабі.

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