Окупанти можуть випустити 16 ракет Калібр з акваторії Чорного моря – Генштаб
Російські окупанти можуть завдати масованого ракетного удару по території України з акваторії Чорного та Азовського морів.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 25 червня 18.00.
– В Акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України окупанти утримують два носії високоточної зброї. Сумарний залп складає до шістнадцяти крилатих ракет морського базування Калібр, – йдеться у повідомленні.
Також у Генштабі повідомили, що ворог закріплюється в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Сиротине, Воронове та Борівське.
Водночас наші захисники успішно відбили всі наступальні та штурмові дії ворога в напрямках населених пунктів Покровське, Нью-Йорк та Мар’їнка, окупанти відійшли.
– Особовий склад ворога деморалізований, обіцяні “величезні” виплати за участь у бойових діях командуванням російських окупаційних військ під різними приводами не здійснюються. Окупанти продовжують зазнавати значних втрат в боях із Силами оборони України, – додали у Генштабі.