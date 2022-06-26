Червень, 26 в 8:23

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що у Сєвєродонецьку Луганської області залишаються українські групи спецпризначенців.

Про це він сказав у ефірі Фейгін Live.

За словами Арестовича, із Сєвєродонецька не повністю вивели українські підрозділи.

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– Там пустують наші групи спецпризначенців, наводять артилерію нашу на противника. Тобто, в чистому вигляді навіть із Сєвєродонецька не можна сказати, що відведені. Там йде рух певний. Ну, як би йде боротьба. У командування є задум, воно його реалізує, подивимося, чим закінчиться цей задум, – заявив Арестович.

Радник голови ОПУ позитивно оцінює відведення наших військ із Золотого та Гірського.

– Я ставлюся рівно й оптимістично. Для мене головним показником було відведення від Гірського та Золотого. Якщо зуміли це зробити, значить, у принципі зуміли зламати цю ідіотську змову невідведення військ, яка діє всі вісім років. Це дуже позитивне явище, – заявив Арестович.

Раніше Олексій Арестович повідомив, що найближчим часом можуть відбутися значні зміни на фронті через скупчення батальйонних тактичних груп ворога на Ізюмському напрямку та від Бахмута до Сєвєродонецька.