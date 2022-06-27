Червень, 27 в 12:52

Велика Британія виділить £10 млн (близько $12,28 млн) на допомогу у відновленні залізниці в Україні, щоб використовувати потяги для експорту зерна.

Про це йдеться у повідомленні британського уряду. Вони нагадали, що минулого тижня міністри закордонних справ та оборони Великої Британії відвідали Туреччину для обговорення теми відкриття морських експортних маршрутів.

– Окрім блокування вивезення зерна з України через Чорне море – маршрут, яким історично експортувалося 96% українського зерна, російські атаки порушують його експорт залізницею. Щоб протидіяти цьому, Велика Британія виділить до £10 на матеріали та обладнання для ремонту залізничної інфраструктури України та допомоги у вивезенні зерна з країни залізницею, – зазначили у пресрелізі.

Вони наголосили, що влада Великої Британії тісно координує з урядом України питання, як максимально збільшити пропускну здатність залізниці та забезпечити перевезення зерна.

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В уряді кажуть, що РФ не тільки перешкоджає Україні експортувати її зерно, але й з’являється дедалі більше доказів того, що вони крадуть українське зерно й переправляють його контрабандою через кордон з метою продажу.

У зв’язку з цим Велика Британія виділить також £1,5 на розробку процесу тестування, щоб визначити, чи було зерно, яке продається Росією на світовому ринку, незаконно вивезено з України.

– Це допомогло б світовим урядам вирішити проблему вкраденого зерна, стримуючи російську активність на цьому напрямку і гарантуючи, що Україна отримує необхідний дохід від будь-якого вирощуваного зерна, – додали у повідомленні.

Крім того, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попросить інші країни G7 приєднатися до цих зусиль.